المكسيك: 74 شخصاً لقوا حتفهم خلال أعمال عنف عقب مقتل زعيم كارتل خاليسكو "إل مينشو"

أعلنت السلطات المكسيكية أن 74 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، بما في ذلك 25 من عناصر الحرس الوطني، في أعقاب العملية الأمنية التي أسفرت عن مقتل زعيم كارتل خالسيكو "إل مينشو" وما ترتب عليها من أعمال عنف.

وحاول جنود، أمس الأحد، اعتقال زعيم عصابة المخدرات، واسمه بالكامل نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتس، في ولاية خاليسكو الغربية.

وقد أصيب أوسيجيرا وتوفي أثناء نقله جواً إلى مكسيكو سيتي.

وأثارت العملية رد فعل عنيفاً من جانب عصابات المخدرات.