جواز السفر المصري يحقق أفضل ترتيب له في 12 عاماً

حقق جواز السفر المصري أفضل ترتيب له منذ عام 2014، بعدما صعد إلى المرتبة 81 عالمياً في مؤشر «هنلي آند بارتنرز» لعام 2025، مقارنة بالمركز الـ90 في العام السابق، في تحسّن يُعدّ الأكبر خلال 12 عاماً.

ويتيح الجواز المصري لحامليه السفر إلى 50 وجهة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة، تتركّز غالبيتها في أفريقيا وآسيا، إلى جانب عدد محدود من الدول في أوروبا ومنطقة الكاريبي.

ويستند المؤشر إلى عدد الوجهات التي يمكن دخولها من دون تأشيرة، مع احتساب الدول المتساوية في عدد الوجهات ضمن المرتبة نفسها، ما يعكس مستوى حرية التنقل التي يوفرها كل جواز سفر عالمياً.