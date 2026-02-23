أميركا تأمر بمغادرة الطاقم الدبلوماسي غير الأساسي من سفارتها في بيروت

أمرت الولايات المتحدة بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت، في إجراء "موقت" على وقع استمرار التوترات بين واشنطن وطهران، وفق ما أبلغ مسؤول أميركي وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين.

وقال المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية الأميركية طالباً عدم الكشف عن هويته "هذا إجراء موقت يهدف إلى ضمان سلامة موظفينا مع الحفاظ على قدرتنا على العمل ومساعدة المواطنين الأميركيين".

وأفاد مصدر أمني لبناني وكالة "فرانس برس" بأن نحو 40 موظفاً من السفارة غادروا عبر مطار بيروت الاثنين.

وينطبق القرار على الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم، لكن السفارة ستظل مفتوحة.

وأضاف المسؤول الأميركي "نجري تقييما للوضع الأمني باستمرار، وبناء على آخر تحليلاتنا، رأينا أن من الحكمة تقليص وجودنا إلى الموظفين الأساسيين فقط".