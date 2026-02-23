مصرع 19 شخصاً نتيجة سقوط حافلة في نيبال

قالت الشرطة في ‌نيبال إن ​حافلة سقطت من طريق جبلي في غرب البلاد قبل فجر اليوم الاثنين، مما أودى بحياة 19 شخصاً بينهم مواطن بريطاني.

وأضافت الشرطة أنه لم يتم التعرف حتى الآن سوى ‌على تسعة من القتلى، مشيرة إلى أن الحافلة كانت ‌تقل 44 راكباً في ‌المجمل.

وأوضح بيان للشرطة أن ‌مواطناً نيوزيلندياً ‌وآخر صينياً من بين 25 شخصاً ​أصيبوا عندما ‌هوت ​الحافلة مسافة 200 ⁠متر من الطريق في منطقة دادينج، الواقعة على بعد ​نحو ⁠80 كيلومتراً غربي العاصمة كاتمندو.

وكانت الحافلة متجهة من مدينة ⁠بوخارا السياحية إلى كاتمندو. وأضاف البيان أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات بالعاصمة.