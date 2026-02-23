إعادة انتخاب كيم جونغ-أون أمينا عاما للحزب الحاكم في كوريا الشمالية

أعاد حزب العمال الكوري في كوريا الشمالية، الاثنين، انتخاب الزعيم كيم جونغ أون أمينا عاما للحزب خلال المؤتمر التاسع المنعقد حاليا، وسط ترقب للإعلان عن أهداف سياسية كبرى للسنوات الخمس المقبلة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، مشيرة إلى موافقة "لا تتزعزع" من أعضاء الحزب والشعب والجنود، إن المؤتمر "قرر إعادة انتخاب الرفيق كيم جونغ أون أمينا عاما لحزب العمال الكوري.. من أجل تعزيز وتطوير حزبنا وازدهار أمتنا".

وأوضحت الوكالة أن القرار اتخذ في اليوم الرابع من أعمال المؤتمر، الذي يستمر عادة عدة أيام، وينتظر أن يختتم بإعلان الخطوط العريضة للسياسات الرئيسية، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدفاع والدبلوماسية.