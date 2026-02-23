الفلبين تواجه هجوماً إلكترونياً «منسقاً» من الصين

تواجه الفلبين هجوماً إلكترونياً «منسقاً ومستمراً» من جانب الصين، ما يشير إلى تحول في التوترات الجيوسياسية من بحر غرب الفلبين إلى الفضاء الرقمي، من خلال عمليات تأثير تهدف إلى تشكيل الرأي العام، والتلاعب بالخطاب، وإضعاف الثقة المؤسسية، بحسب ما ذكرته مؤسسة بحثية تتخذ من الفلبين مقراً لها، في مطلع الأسبوع الجاري.

وأفادت صحيفة «مانيلا تايمز» أمس، بأن رئيس معهد «ستراتبيس ألبرت ديل روزاريو» للدراسات الاستراتيجية، فيكتور أندريس مانهيت، قال خلال منتدى الأمن السيبراني، إن بلاده تخوض ما وصفه بـ«حرب خفية»، يتم شنها من خلال الهيمنة المعلوماتية، والعمليات النفسية، والتلاعب الرقمي، وليس القوة العسكرية التقليدية.