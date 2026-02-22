زلزال قوي يضرب ماليزيا وتايلاند بقوة 7.1 و 6.5 درجات

ضرب زلزال شديد بقوة 7,1 درجات في وقت مبكر الإثنين (بالتوقيت المحلي) قبالة ولاية صباح الماليزية في جزيرة بورنيو، بحسب ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد أقل من مئة كلم (62 ميلا) شمال شرق عاصمة الولاية كوتا كينابالو وعلى عمق يناهز 619,8 كيلومترا، وفق المصدر نفسه.

وتزامنت هذه الهزة مع نشاط زلزالي ملحوظ ضرب المنطقة اليوم الأحد، حيث رُصد زلزال آخر بقوة 6.5 درجة في تايلاند، إلى جانب هزة أرضية في إندونيسيا بقوة 4.7 درجة.

ورغم أن العمق الكبير للزلزال الماليزي قد يقلل من حجم الدمار المباشر على اليابسة، إلا أن الأجهزة المعنية في مدينة كوتا كينابالو والمناطق الساحلية لا تزال تتابع الموقف لتقييم أي أضرار هيكلية محتملة أو تغيرات في مستوى سطح البحر.