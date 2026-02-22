ويتكوف: ترامب يتساءل عن سبب عدم استسلام إيران حتى الآن

قال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الرئيس يتساءل عن سبب عدم "استسلام" إيران حتى الآن وعدم ‌موافقتها على كبح برنامجها النووي، في الوقت الذي تحشد فيه واشنطن قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط.

وأضاف ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أمس السبت: "لا أريد أن أستخدم كلمة 'محبط' لوصفه، لأنه يدرك أن أمامه الكثير من البدائل، لكنه يتساءل عن سبب أنهم لم... لا أريد أن أستخدم ⁠كلمة 'يستسلموا'، لكن لماذا لم يستسلموا؟".



وتابع: "لماذا، في ظل هذه الضغوط، ومع وجود كل هذه القوة البحرية الهائلة هناك... لماذا لم يأتوا إلينا ويقولوا 'نعلن أننا لا نريد سلاحاً، لذا إليكم ما نحن مستعدون لفعله'؟.. ‌ومع ذلك، من الصعب نوعا ما أن ندفعهم إلى تلك المرحلة".



وأمر ترامب بحشد كبير للقوات في الشرق الأوسط وبالاستعداد لاحتمال شن هجوم جوي على إيران يستمر ‌لأسابيع. وهددت طهران بقصف القواعد الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت ‌لهجوم.



وتريد الولايات المتحدة أن تتخلى إيران عن اليورانيوم المخصب الذي تقول واشنطن ‌إنه يمكن استخدامه في صنع ‌قنبلة، وأن تتوقف عن دعم مسلحين في الشرق الأوسط وتقبل بفرض قيود على برنامجها الصاروخي.



وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي لكنها ‌مستعدة لقبول بعض القيود عليه مقابل رفع العقوبات المالية عنها. وترفض ⁠ربط ذلك بقضايا أخرى مثل الصواريخ ودعم الجماعات المسلحة.



وقال ويتكوف: "لقد خصبوا اليورانيوم بما يتجاوز بكثير المستوى اللازم للطاقة النووية المدنية. تصل (درجة نقائه) إلى 60 بالمئة... ربما يكونون ⁠على بعد أسبوع ⁠واحد من حيازة مواد صناعية، بدرجة صناعية صالحة لصنع قنابل، وهذا أمر خطير حقاً".

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الأحد إن طهران وواشنطن لا تزالان مختلفتين ⁠في وجهات النظر بشأن تخفيف العقوبات.