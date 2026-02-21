زيادة السرقات في متاجر البقالة اليونانية تكبدهم خسائر بـ 320 مليون يورو

قفز معدل السرقة من متاجر البقالة اليونانية، مما كلف المحال أكثر من 320 مليون يورو سنويا، ليتجاوز إجمالي أرباح القطاع قبل احتساب الضرائب، حيث تدفع ضغوط الدخل نتيجة لسنوات من التضخم الأسر إلى نقطة الانهيار.

وتمثل الخسائر أكثر من 2 % من إجمالي إيرادات قطاع متاجر البقالة السنوية والتي تجاوزت الـ16 مليار يورو في 2025. وعند إضافة ذلك إلى المنتجات التالفة وانكماش المخزون، يصل إجمالي الخسائر لنحو 400 مليون يورو أو نحو 2,5 % من الإيرادات، بحسب عمليات تدقيق المخزون التي أجرتها سلاسل البقالة الكبرى.

وتجاوز حجم المشكلة ربحية الصناعة، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية.

ويعزو الرؤساء التنفيذيون في الصناعة الزيادة الحادة في الأساس إلى ضغوط دخل الأسر الناتجة عن التضخم المطول.

ووجد مسح أجراه الاتحاد اليوناني للمهنيين والحرفيين والتجار أن الدخل الشهري لستة بين كل عشر أسر يونانية ينفد في اليوم الـ18 عشر من الشهر.