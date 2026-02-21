حتى لا يفوتها القطار.. ميركل تغادر قبل إعلان فوز ميرتس

لم تتواجد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لحظة إعلان فوز المستشار الحالي فريدريش ميرتس بولاية جديدة لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي بعد إعادة انتخابه في المؤتمر العام للحزب المنعقد في مدينة شتوتجارت.

وبعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء (التوقيت المحلي)، ودعت ميركل، التي ترأست الحزب لسنوات طويلة، المستشار وزوجته شارلوت في أجواء ودية.

ووفقا لوكالة الأنباء فإن السبب في المغادرة قبل إعلان نتيجة الاقتراع هو أن ميركل لم ترغب في تفويت آخر قطار مباشر إلى برلين. وبحسب المعلومات، فقد هنأت ميركل ميرتس برسالة نصية قصيرة.

وليست هذه المرة الأولى التي تفوت فيها ميركل إعلان نتيجة انتخاب مهمة تخص ميرتس، ففي 6 مايو الماضي، كانت ميركل حاضرة في شرفة البرلمان الألماني (بوندستاج) خلال انتخاب ميرتس مستشاراً، وفي الجولة الأولى أخفق ميرتس بشكل مفاجئ، فتم تعليق الجلسة، ولم تحضر ميركل الجولة الثانية.