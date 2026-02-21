طهران تعد مقترحاً مضاداً وترامب يدرس خيارات عسكرية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إنه يتوقع إعداد ​مسودة مقترح مضاد خلال أيام عقب محادثات نووية مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي أشار ‌فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ​إلى أنه يدرس شن هجمات عسكرية محدودة.

وقال مسؤولان أميركيان لرويترز إن تخطيط الجيش الأميركي بشأن إيران وصل إلى مرحلة متقدمة مع وجود خيارات تتضمن استهداف أفراد في إطار هجوم، بل والسعي إلى تغيير النظام في طهران إذا أمر ترامب بذلك.

أعطى ترامب طهران أمس الخميس مهلة تتراوح بين 10 أيام و15 يوما للتوصل إلى اتفاق أو مواجهة "أمور سيئة للغاية"، وذلك وسط تعزيزات عسكرية أميركية في الشرق الأوسط تثير مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا.

وعند سؤال ⁠ترامب، الجمعة، عما إذا كان يدرس شن هجوم محدود للضغط على إيران من أجل إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، قال للصحافيين في البيت الأبيض "أعتقد أنه يمكنني القول إنني أدرس ذلك".

وسئل ترامب في وقت لاحق خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض عن إيران فرد قائلا "من الأفضل لهم التفاوض على اتفاق عادل".