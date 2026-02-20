ترامب يعلن عن تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين

أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه سيفرض تعرفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10%على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وفي تصريحات للصحافيين بعد أن قضت المحكمة العليا بأن تعرفاته الجمركية الدولية الشاملة غير قانونية، قال ترامب إنه سيفرض تعرفات جمركية بديلة.

وأضاف أن "قرار المحكمة العليا اليوم جعل قدرة الرئيس على تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية أقوى وأكثر وضوحا، وليس العكس".

وقال إنه لم ‌يتضح بعد ما ‌إذا كان سيتم استرداد ‌أي رسوم ‌أم ‌لا أو موعد ​حدوث ‌ذلك، مضيفا أن هذه المسألة قد تستغرق سنوات ‌من التقاضي.