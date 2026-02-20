هزات أرضية قوية تضرب العاصمة الأفغانية كابول

أفادت وكالة رويترز، الجمعة، بأن هزات أرضية قوية ضربت العاصمة الأفغانية كابول.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو حجم الأضراب المادية جراء الهزات التي وقت في كابول.

من جانبه، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بوقوع زلزال بلغت قوته 5.7 درجات في أفغانستان قرب بازاراك، في مقاطعة بازاراك بإقليم بنجشير، وذلك قبل 11 دقيقة فقط.

وضرب الزلزال بعد ظهر الجمعة 20 فبراير 2026 عند الساعة 5:09 مساء بالتوقيت المحلي، وعلى عمق متوسط بلغ 87 كيلومترا.