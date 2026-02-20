المحكمة العليا الأمريكية تلغي رسوم ترامب الجمركية الشاملة

ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، لتكبده خسارة كبيرة في مسألة حاسمة في أجندته الاقتصادية.

ويركز القرار على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة "المتبادلة" التي فرضها على كل الدول تقريبا.

يشار إلى أن هذا أول جزء من أجندة ترامب الشاملة يتم طرحه مباشرة على أعلى محكمة في البلاد، التي أسهم في تشكيلها بتعيين ثلاثة قضاة محافظين في ولايته الأولى.

ووصف ترامب حكم المحكمة العليا الذي ألغى الرسوم الجمركية التي فرضها بأنه "وصمة عار" وقال إن لديه خطة بديلة، بحسب "سي إن إن".