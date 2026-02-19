ترامب: 7 مليارات دولار جُمعت لإغاثة غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، في أول اجتماع لمجلس السلام الذي شكله إن الدول ساهمت بسبعة مليارات دولار في صندوق إعادة إعمار غزة الذي يهدف إلى إعادة بناء القطاع بعد نزع سلاح حماس، وهو هدف لا يزال تحقيقه بعيد المنال.

وتشكل قضايا مثل نزع سلاح مقاتلي حركة "حماس" وانسحاب القوات الإسرائيلية بالتوازي مع ذلك وحجم صندوق إعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المنكوبين جراء الحرب اختبارا لجدوى المجلس في الأسابيع والأشهر المقبلة.