السجن مدى الحياة لرئيس كوريا الجنوبية السابق بسبب "الأحكام العرفية"

صدر اليوم، حكماً بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية، والتي استمرت نحو 6 ساعات فقط، خلال شهر ديسمبر 2024 لقمع المعارضة.

وجدت محكمة سول المركزية أن يون مذنبا بحشد قوات الجيش والشرطة في محاولة غير مشروعة للسيطرة على الجمعية الوطنية التي يقودها الليبراليون، واعتقال سياسيين، وإقامة سلطة غير مقيدة لفترة طويلة.

ومن المرجح أن يستأنف يون الحكم.

وطالب الادعاء العام بعقوبة الإعدام للرئيس السابق، ورأى أنه يستحق أشد عقوبة بموجب القانون بسبب التهديد الذي شكلته تصرفاته للديمقراطية في البلاد.

ودافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية الذي صدر في الثالث من ديسمبر 2024، باعتباره تصرفاً ضرورياً ضد الليبراليين الذين وصفهم بقوى "معادية للدولة" تعيق أجندته بأغلبيتهم البرلمانية.