أميركا.. تأكد وفاة 8 متزلجين في انهيار جليدي

قالت السلطات الأميركية، أمس، إن ثمانية متزلجين لقوا حتفهم في انهيار جليدي في جبال سييرا نيفادا بولاية كاليفورنيا بينما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، مما يجعل الحادث أحد أكبر الانهيارات الجليدية من حيث عدد الوفيات في تاريخ الولايات المتحدة.

ووصل رجال الإنقاذ إلى ستة ناجين، بينهم رجل وخمس نساء، في وقت متأخر من أول من أمس، وسط عاصفة شتوية شديدة تسببت في تساقط عدة أقدام من الثلوج الجديدة على جبال سييرا العالية في الأيام القليلة الماضية.