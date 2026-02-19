بعد ساعات من العمل.. إنقاذ طفل عالق في بئر بعمق 30 مترا في الرقة السورية

أعلن الدفاع المدني السوري، مساء الأربعاء، أنه تمكن من إنقاذ الطفل الذي سقط في بئر قرب مدينة الطبقة في محافظة الرقة بعمق نحو 30 مترا.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب الدفاع المدني: "نزف للسوريين تمكن فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من إنقاذ الطفل الذي سقط قرب مدينة الطبقة في محافظة الرقة في بئر عمقه نحو 30 مترا وقطره قرابة 35 سنتيمترا، وذلك بعد عمل استمر أكثر من ست ساعات".

وكانت الفرق قد تلقت بلاغاً بالحادثة، فتوجهت إلى الموقع وبدأت على الفور تزويد الطفل بالأوكسجين والحفاظ على التواصل معه، بالتوازي مع تنفيذ محاولات إنقاذ عبر فوهة البئر وأعمال حفر جانبي موازٍ للوصول إليه بأعلى درجات الأمان.

وشاركت في العملية فرق مؤازرة متخصصة من محافظتي حلب وإدلب، مزوّدة بمعدات وأدوات حفر وكاميرات ميدانية، إضافة إلى عنصر إنقاذ خبير بعمليات النزول داخل الآبار، ما أسهم في إنجاح المهمة وإنقاذ الطفل.