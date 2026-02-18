مشروع أميركي سري لقيادة الطائرات المسيرة بالصوت

كشفت وكالة "بلومبرغ"، عن مشاركة شركتين تابعتين لرجل الأعمال إيلون ماسك في مسابقة سرية، جديدة تنظمها وزارة الدفاع الأميركية، بهدف تطوير تقنية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح قيادة أسراب طائرات مسيرة ذاتية والتحكم بها من خلال الأوامر الصوتية.

وتشارك "سبيس إكس" و"إكس.إيه.آي"، في المسابقة التي أطلقتها وحدة الابتكار الدفاعي، ومجموعة الحرب الذاتية الدفاعية في "البنتاغون"، وتستمر لمدة 9 أشهر من أجل الوصول إلى هذه التقنية المتقدمة، من خلال خمس مراحل.