فرنسا تسجل أمطاراً قياسية مستمرة لأول مرة منذ 67 عاماً

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية الأربعاء تسجيل أطول سلسلة من الأيام الممطرة في البلاد منذ بدء القياسات عام 1959، وذلك بعد 35 يوماً متتالية من الأمطار.

وأوضحت الهيئة أن الفترة تمتد من 14يناير إلى 17 فبراير وشهدت أمطاراً غزيرة تسببت في فيضانات في عدة مناطق. وقد تطول الفترة أكثر مع توقعات بهطول مزيد من الأمطار.

وتم الإبلاغ عن فقدان رجل الأربعاء بعد انقلاب قاربه في نهر لوار، وتستمر مستويات المياه في الارتفاع في أربع مقاطعات في غرب فرنسا وضعت تحت حالة الإنذار الأحمر، وهو وضع يُخشى أن يسوء مع وصول العاصفة بيدرو وارتفاع المد والجزر.

إلى جانب فرنسا، تواجه دول أوروبية أخرى حالياً طقساً قاسياً وفيضانات، ولا سيما البرتغال حيث عُثر على جثتي زوجين ستينيين الأربعاء داخل سيارتهما في منطقة غمرتها الفيضانات.