شاب ينجح في الإقامة بفنادق فاخرة بِسنت واحد

أعلنت الشرطة الإسبانية الأربعاء أنها أوقفت شاباً يبلغ 20 عاماً للاشتباه في اختراقه موقعاً إلكترونياً، حجز من خلاله غرفاً فاخرة في فنادق مقابل سنت واحد فحسب، في أول جريمة إلكترونية من هذا النوع.

ويُعتقد أن المشتبه به تلاعب بنظام الدفع الإلكتروني للموقع، مُدخلاً تعديلات على آلية التحقق من صحة الدفع، بحيث تبدو الحجوزات مدفوعة بالكامل.

لكنّ كل ما كان يدفعه فعلياً كان مبلغاً زهيداً جداً يقتصر على سنت واحد لقاء غرف تصل تكلفتها إلى نحو ألف يورو لليلة الواحدة.

وأوضحت الشرطة الإسبانية أن "هذا الهجوم الإلكتروني كان يستهدف تحديداً تعديل نظام التحقق من صحة الدفع، وهذه هي المرة الأولى التي نكتشف فيها جريمة باستخدام هذه الطريقة".

وأضافت أن الشاب كان يستهلك أيضاً محتويات أخرى خلال إقامته، ويترك أحيانا فواتير غير مدفوعة.

وعند إلقاء القبض عليه، كان يقيم في فندق فاخر في مدريد، بموجب حجز لأربع ليال بقيمة إجمالية قدرها 4000 يورو.