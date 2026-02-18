مصرع 38 عاملاً نتيجة انفجار في نيجيريا

قضى 38 عاملاً في انفجار غاز وقع الأربعاء في منجم رصاص في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وقال علي أدم إدريس المسؤول المحلي في منطقة بشار لوكالة فرانس برس "تأكّد حتى الآن مقتل 38 شخصاً ونُقل حوالى 27 آخرين إلى المستشفى".

وأفاد إبراهيم داتيجو ساني، وهو عامل منجم توجّه إلى مكان الحادث، أن الانفجار وقع بين الساعة السابعة والنصف والثامنة صباحا، وأكد حصيلة القتلى.

تُعد ولاية بلاتو تاريخياً محور نشاط التعدين في نيجيريا الذي انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة.