دار الإفتاء المصرية تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك بحسب بيان نقلته وسائل إعلام مصرية.

وأفاد البيان بأن دار الإفتاء استطلعَت هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

وأشار التقرير إلى أنه وبناء على ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا، هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.