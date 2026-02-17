قطر تعتمد دواماً مدرسياً بـ3 ساعات ونصف يومياً خلال رمضان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر مواعيد الدوام الرسمي في رياض الأطفال والمدارس الحكومية خلال شهر رمضان المبارك للعام الأكاديمي 2025 – 2026، في إطار تنظيم اليوم الدراسي بما يتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل، ليكون بمعدل ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «الشرق» القطرية، يبدأ دوام الطلبة في مرحلة رياض الأطفال، وكذلك طلبة الصفوف من الأول وحتى الثاني عشر، عند الساعة التاسعة صباحاً وينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

كما حددت الوزارة دوام الهيئتين الإدارية والتدريسية في رياض الأطفال والمدارس الحكومية ليبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتوفير البيئة المدرسية المناسبة خلال الشهر الكريم.

ويأتي هذا التنظيم في سياق استعدادات المؤسسات التعليمية في قطر لشهر رمضان، بما يحقق التوازن بين متطلبات اليوم الدراسي وخصوصية الشهر، ويعزز كفاءة سير العمل في المدارس الحكومية.