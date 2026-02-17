قال ممثلون ​للادعاء بقضايا مكافحة الفساد في ‌أوكرانيا، ​أمس، إنه جرى اعتقال وزير طاقة أوكراني سابق للاشتباه في تورطه بقضية بارزة، تتضمن جرائم مثل غسل الأموال، والمشاركة في أنشطة إجرامية، ولم يكشف الادعاء عن اسم الوزير.

واستقال وزيرا الطاقة السابقان في أوكرانيا، وسط تداعيات ما يسمى قضية «ميداس»، التي تتمحور ‌حول مخطط رشوة مزعوم بقيمة 100 مليون دولار في الوكالة الذرية الحكومية، وتورط فيه مسؤولون كبار ونخبة من رجال الأعمال، بينهم مساعد سابق للرئيس ‌فولوديمير زيلينسكي.

وأطاحت الفضيحة أيضاً بمدير مكتب زيلينسكي، ونفى المسؤولون الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.