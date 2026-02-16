الرئيس اللبناني: لم نعد قادرين على تحمل أي نزاعات

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الاثنين، أن بلاده غيرة قادرة على تحمُّلِ أي نزاعاتِ.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الرئيس عون قوله ، خلال استقباله اليوم في بيروت الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير :"لم نعدْ قادرين على تحمُّلِ نزاعاتِ أيٍ كان، ولا أعباءَ أيٍ كان. ولا نريدُ إلا مصلحةَ شعبِنا وأهلِنا وازدهارَ وطنِنا وحياةَ أبنائِنا".

‏وأضاف :"نحن اليومَ نصرُّ على السلامِ المطلق ونرفضُ أيَ شروطٍ له إلا الحقُ والخير" ، مؤكداً العمل على تحقيقَ مصلحةَ لبنانَ أولاً، في خيرِ شعبِه وسلامِ منطقتِه، وذلك عبر تحرّرِنا من كلِ احتلالٍ أو وصاية، بقوانا المسلحة اللبنانية وحدَها، وعبرَ إعادةِ بناءِ كلِ ما تهدّمَ، بإراداتِنا وإمكاناتِنا ودعمِ الأصدقاء".

وبدأ الرئيس الألماني زيارة للبنان تستغرق يومين ثم يتوجه بعد غد الأربعاء إلى الأردن رفقة زوجته إلكه بودنبندر.