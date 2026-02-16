الصين تعفي البريطانيين والكنديين من التأشيرات

أكدت الصين، أمس، أنها ستعفي مواطني بريطانيا وكندا من الحصول على تأشيرة دخول لزيارة أراضيها، اعتباراً من الغد، وسبق لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والكندي مارك كارني أن أعلنا هذا الإجراء عقب زيارة كل منهما بكين، في يناير الماضي، سعياً لتعزيز العلاقات معها، في ظل التقلب الذي تشهده مواقف الحليفة التقليدية الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن «حَمَلة جوازات السفر العادية من هذين البلدين سيمكنهم زيارة الصين من دون تأشيرة دخول، لأغراض الأعمال والسياحة وزيارة الأقارب والأصدقاء والتبادلات، أو العبور (ترانزيت) لمدة لا تتعدى 30 يوماً»، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيُعمل به حتى 31 ديسمبر المقبل.