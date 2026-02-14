الأردن.. مقترح حكومي بالعمل 4 أيام مقابل عطلة 3 أيام

كشفت صحيفة "الغد" الأردنية عن مقترح حكومي يقضي بتقليص أيام العمل الرسمي إلى أربعة أيام مقابل منح الموظفين عطلة أسبوعية تمتد لثلاثة أيام، ويأتي بدافع التحديث الإداري ومواكبة التجارب العالمية.

ووفق الصحيفة، تهدف الحكومة الأردنية من هذا المقترح إلى ترشيد النفقات التشغيلية وتخفيف حدة الازدحامات المرورية الخانقة في العاصمة عمان.

يواجه المقترح موجة من التساؤلات حول مدى مواءمته مع القطاع الخاص، وقدرة البنية التحتية الرقمية على تعويض غياب الموظفين في اليوم الثالث.