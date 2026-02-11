"إنستا باي" يحذر المصريين: رسالة خصم قد تنتهي بسرقة أموالك

حذر تطبيق" إنستا باي" مستخدميه في مصر، من مشاركة بياناتهم الشخصية أو المصرفية، عبر رسائل أو مكالمات هاتفية، تدعي صلتها بالتطبيق.

ويأتي هذا التحذير بعد، شكوى العديد من العملاء من تلقيهم إشعارات تفيد بوجود خصم مالي من أرصدتهم وهو ما يدفعهم إلى فتح الحساب ويسمح للمخترقين من الدخول إلى أرصدتهم عن طريق هذه الحيلة.

وخسر مستخدمون بحسب وسائل إعلام مصرية، آلاف الجنيهات بعد تلقيهم رسائل سريعة تشير إلى ضرورة تحديث بياناتهم ، ليكتشفوا فيما بعد أنها عملية اختراق.

وتحذر هيئة تنظيم الاتصالات في مصر بشكل مستمر من فتح روابط أو الرد على مكالمات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى اختيار كلمات مرور قوية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع أي جهة.

وطالب "التطبيق" من خلال بيان رسمي عبر صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الحذر واستخدام متاجر "جوجل بلاي" و"بلاي ستور".