رئيس طاجيكستان لم يظهر منذ أسبوعين وسط تساؤلات حول صحته

ما زال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن غائبا عن الأنظار بعد أسبوعين على آخر ظهور علني له

وهذا الغياب ليس معتادا في طاجيكستان، حيث تحظى نشاطات الرئيس البالغ من العمر 73 عاما بتغطية شبه يومية من الصحافة.

وحاولت السلطات تبديد الشكوك، إذ أعلنت اليوم الأربعاء أن الرئيس سيشارك في أنشطة عدة "في الأيام المقبلة"، علما أن جدول نشاطاته لا يُنشر مسبقا في العادة.

ويعود الفيديو الأخير الذي ظهر فيه الرئيس إلى الثامن والعشرين من يناير، وكان يومها في اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية.