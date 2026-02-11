مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين في حادث إطلاق نار بكندا

قالت السلطات الكندية الثلاثاء، إن حادث إطلاق نار في مدرسة في كولومبيا البريطانية أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم المشتبه به، وعُثر على شخصين آخرين مقتولين في منزل يعتقد أنه له صلة بالحادث.

وقالت الشرطة الملكية الكندية إن أكثر من 25 شخصاً أصيبوا بجروح، بينهم اثنان في حالة حرجة، بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة تامبلر ريدج الثانوية في بلدة تامبلر ريدج. يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا.

وقال رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا ديفيد إيبي للصحفيين إن رجال الشرطة وصلوا إلى المدرسة خلال دقيقتين.

وأعلنت الشرطة المحلية في بيان لها أنها عثرت على سبعة قتلى من بينهم مشتبه به، بدا أنه توفي متأثراً بإصابة ألحقها لنفسه وتوفي شخص ثامن بينما كان يتم نقله إلى أحد المستشفيات وتم العثور على جثتي شخصين آخرين في منزل، تعتقد السلطات أنه له صلة بالهجوم.