اليابان تعيد تشغيل مفاعل في أكبر محطة نووية بالعالم

أُعيد تشغيل مفاعل في محطة الطاقة النووية الأكبر في العالم، الواقعة في وسط اليابان الغربي، أمس، بعد محاولة أولى فشلت، في يناير الماضي، بسبب عطل في نظام الإنذار، وفق ما أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية «تيبكو» المشغلة للمحطة.

وقالت الشركة، في بيان، إنه تمت إزالة قضبان التحكم من المفاعل رقم (6) في محطة «كاشيوازاكي - كاريوا»، وبذلك أُعيد تشغيل المفاعل. يأتي ذلك بعدما أعادت الشركة تشغيل المفاعل، قبل أن تغلقه مجدداً في اليوم التالي عقب دوي جرس الإنذار من نظام المراقبة، وكان مدير المحطة، تاكيوكي إيناغاكي، قال إن الشركة المشغلة غيرت إعدادات جرس الإنذار، وبات من الممكن تشغيل المفاعل.