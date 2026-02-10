الصين تحث بنوكها على الحد من الاستثمار في سندات الخزانة الأميركية

أفادت مصادر مطلعة بأن الهيئات التنظيمية الصينية حثت بنوكها ومؤسساتها المالية على تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية، مشيرة إلى مخاوف بشأن مخاطر التركيز وتقلبات السوق.

وذكرت المصادر أن المسؤولين الصينيين حثوا البنوك على الحد من مشترياتها من سندات الحكومة الأميركية، وأصدروا تعليمات للبنوك ذات الحيازات الكبرى بتقليص هذه الحيازات، لافتة إلى أن هذا التوجيه لا ينطبق على حيازات الدولة الصينية من سندات الخزانة الأميركية.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن مصادر قولها إنه تم إبلاغ بعض أكبر بنوك البلاد بهذا التوجيه شفهياً، خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما يعكس تزايد الحذر بين المسؤولين من أن الحيازات الكبرى من سندات الحكومة الأميركية قد تعرض البنوك لتقلبات حادة.

وتشبه هذه المخاوف تلك التي أعربت عنها الحكومات ومديرو الصناديق في أماكن أخرى، وسط جدل محتدم حول مكانة أدوات الدين الأميركي كملاذ آمن وجاذبية الدولار.

وأوضح أحد المصادر أن هذا التحرك جاء في إطار تنويع مخاطر السوق، وليس له علاقة بأي مناورات جيوسياسية أو بفقدان جوهري للثقة بالجدارة الائتمانية للولايات المتحدة، مضيفاً أن المسؤولين لم يذكروا أي هدف محدد بشأن حجم أو توقيت هذه الخطوة، وبينما لاتزال التوترات قائمة بين بكين وواشنطن، فقد استقرت العلاقات في أعقاب الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها في العام الماضي.

ويعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، الأسبوع الماضي، لقاء شي خلال قمة رئاسية في بكين في أقرب وقت ممكن، وصدرت التوجيهات التنظيمية للبنوك الصينية بشأن سندات الخزانة قبل مكالمة الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكره المصدر.

وكان ترامب أكّد في مقابلة أنه سيستضيف شي في البيت الأبيض، لمناقشة العديد من القضايا، ومن أبرزها المسائل التجارية، وقال ترامب في المقابلة التي أجراها مع محطة «إن بي سي»، الأربعاء الماضي، وبُثت كاملة أول من أمس: «سيأتي (شي) إلى البيت الأبيض قرب نهاية العام.. هاتان الدولتان (الولايات المتحدة والصين) هما الأقوى في العالم ولدينا علاقة جيدة جداً»، مشيراً إلى أنه سيزور الصين في أبريل المقبل.

وعلى خلفية مواجهة بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية، أكّد الرئيس الأميركي أنه ونظيره الصيني يتبادلان وجهات النظر بشكل منتظم بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية، وقال في المقابلة: «كما تعلمون، من المهم أن تكون لديَّ علاقات جيدة معه، وأن تكون لديه علاقات جيدة معي».

وأضاف أن الصين «تدفع رسوماً جمركية باهظة، ولم تكن تفعل ذلك في الماضي، أنا من فرض الرسوم الجمركية على الصين، لقد جمعت بلادنا مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية».

يشار إلى أن قيمة السندات المقومة بالدولار التي بحوزة البنوك الصينية نحو 298 مليار دولار، حتى سبتمبر، وفقاً لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للصرف الأجنبي الصينية، ومن غير الواضح كم منها كان سندات خزانة.