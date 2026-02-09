مقتل طاقم مروحية عسكرية كورية

قال الجيش ‌في كوريا الجنوبية إن طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز إيه إتش-1 إس ⁠كوبرا تحطمت اليوم الاثنين خلال مهمة تدريبية روتينية في مقاطعة ⁠جابيونغ الشمالية، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من شخصين.

وقال الجيش ​في بيان إن ​الهليكوبتر سقطت ​بعد الساعة 11 صباحا (‌0200 بتوقيت ‌جرينتش) ⁠لأسباب لا تزال غير واضحة. ونُقل فردا الطاقم إلى مستشفي ​قريب، إلا ​أنهما فارقا الحياة لاحقاً متأثرين بجراحهما.

وأوقف الجيش تشغيل ‍جميع طائرات الهليكوبتر من هذا الطراز عقب الحادث، وشكل فريقاً للاستجابة للطوارئ للتحقيق ‍في أسبابه.

وقال الجيش إن المهمة التدريبية تضمنت ممارسة إجراءات الهبوط الاضطراري دون إيقاف تشغيل المحرك.