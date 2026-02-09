جريمة بشعة في بريطانيا.. 3 رجال وامرأة يقتلون مراهقاً

قالت شرطة مقاطعة جوينت البريطانية، إنه تم توجيه تهم القتل إلى أربعة أشخاص على خلفية مقتل فتى يبلغ 17 عاماً في قرية بجنوب ويلز.

وأفادت شرطة مقاطعة جوينت إنه تم إيداع ثلاثة رجال تبلغ أعمارهم 18 و 24 و 26 عاماً، وامرأة تبلغ من العمر 24 عاماً قيد الحجز الاحتياطي وسيمثلون أمام محكمة الصلح في نيوبورت، اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأضافت الشرطة بأنه تم إخلاء سبيل امرأة تبلغ 28 عاماً من مدينة هيرفورد، كان قد تم القبض عليها يوم الجمعة، وذلك على ذمة التحقيقات، للاشتباه بمساعدتها أحد المشاركين في ارتكاب الجريمة.

وأشارت الشرطة إلى أن عناصرها انتقلوا إلى عقار في شارع لوير فرانسيس في قرية أبيرتريدور بمقاطعة كيرفيلي قرابة الساعة 5:45 مساء بالتوقيت المحلي (1745 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس الماضي، بعد ورود بلاغات عن تعرض تريستان شاي كير للاعتداء، حيث تم إعلان وفاته في موقع الحادث.

وقالت كبيرة مفتشي المباحث جيتكا تومكوفا جريفيث: "ندرك أن هذا التحقيق حظي باهتمام واسع، إلا أننا ندعو الجمهور بعدم التكهن بهويات المتورطين".

وأضافت: "نناشد أي شخص لديه معلومات بالإبلاغ عنها لرجال شرطتنا أو الاتصال بنا بالطريقة المعتادة".