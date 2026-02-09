رئيس نيجيريا يقوم بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة

أعلن قصر باكنغهام البريطاني، أمس، أنه من المقرر أن يقوم الرئيس النيجيري بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة في مارس المقبل، وقال مسؤولون إن الرئيس بولا تينوبو، والسيدة الأولى أولوريمي تينوبو، سيتوجهان إلى المملكة المتحدة في 18 و19 مارس، في أول زيارة دولة إلى بريطانيا يقوم بها رئيس نيجيري منذ نحو أربعة عقود.

وسيستضيف الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا الوفد في قلعة وندسور، ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل الكاملة للزيارة في وقت لاحق.

يذكر أن تشارلز، الذي زار نيجيريا أربع مرات بين عامَي 1990 و2018، قبل أن يصبح ملكاً، استقبل تينوبو سابقاً في قصر باكنغهام في سبتمبر 2024، وجرت زيارات الدولة السابقة التي قام بها زعيم نيجيري في أعوام 1973 و1981 و1989.