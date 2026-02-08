الكويت تدرج 8 مستشفيات لبنانية على قائمة الإرهاب

أدرجت وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل 8 مستشفيات لبنانية على «قائمة الإرهاب».

وبهذا القرار الجديد ارتفع عدد المشمولين بالقائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى 150 ما بين أشخاص وكيانات، كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية تعميماً، وتداولته الصحف الكويتية، لكل الشركات والمؤسسات المالية في الكويت بشأن إدراج أفراد أو كيانات على القائمة الوطنية وعطفاً على القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2025، الخاص باللائحة التنفيذية للجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع، المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وشدد التعميم على اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الادراج، وذلك حسب ما نصت عليه المواد 21، 22، 23 من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.

وبين التعميم أنه يُطلب من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئيًا، الأشخاص التالية دون تأخير ودون إخطار مسبق:

-أي شخص يصنف بناءً على المادة 12 من هذا القرار من قبل اللجنة الخاصة، أو يعمل نيابة عن هذا الشخص أو بتوجيه منه، أو يخضع لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر.

-أي شخص يصنف وفقاً لأي قرار صادر عن مجلس الأمن غير القرار 1373، أو يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، أو يعمل تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر.

تعليمات الخارجية الكويتية

وأشار التعميم إلى المادة 22 التي تنص على أنه يمتد الالتزام بالتجميد المنصوص عليه في المادة 21 إلى أي أموال وموارد اقتصادية مُشتقة أو ناتجة من الأموال أو الموارد الاقتصادية المشار إليها في الفقرتين 1 أو 2 من المادة 21.

واضاف أنه وفق المادة 23 ودون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا القرار، يُحظر على أي شخص داخل حدود الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحة شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً بالكامل أو جزئيًا، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج. لا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.

تنفيذ إجراء تجميد الأموال

أشارت الخارجية الكويتية في تعميمها إلى أن كل شخص ينفذ إجراء تجميد الأموال للكيانات المشمولة بقائمة الإرهاب عليه أن يُخطر اللجنة الخاصة بذلك خلال 24 ساعة من تنفيذ الإجراء، ويوضح الإجراءات المتخذة بخصوص تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية، بما يتوافق مع متطلبات هذه الإجراءات.

وتمتد واجبات الإبلاغ إلى أية محاولات للتعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية المستهدفة، وتشمل واجب توفير تفاصيل حول طبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وأي معلومات أخرى قد تكون ذات صلة أو تُسهل الامتثال لهذه الإجراءات، ستتعاون اللجنة الخاصة مع السلطة الرقابية أو أي سلطة مختصة أخرى للتحقق من صحة المعلومات المُقدمة.

المستشفيات اللبنانية المدرجة بقائمة الإرهاب

﻿1- مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، الموقع: النبطية.

﻿﻿2- مستشفى صلاح غندور، الموقع: بنت جبيل.

﻿﻿3- مستشفى الأمل، الموقع: بعلبك.

﻿﻿4- مستشفى سان جورج، الموقع: الحدث

﻿5- مستشفى دار الحكمة، الموقع: بعلبك.

6- مستشفى البتول، الموقع الهرمل: البقاع.

7- مستشفى الشفاء، الموقع: خلدة.

8- مستشفى الرسول الأعظم، الموقع: طريق المطار - بيروت.