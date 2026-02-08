بيان مصري بشأن نشوب حريق في مطار القاهرة

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي عن نشوب حريق محدود، صباح الأحد، داخل أحد الكرفانات بمطار القاهرة الدولي.

وأوضحت الشركة أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده باستخدام مواد الإطفاء الرغوية، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر.

وأضافت أن فريقا من المعمل الجنائي انتقل إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الفنية وفتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وفي السياق ذاته، نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصادر بمطار القاهرة الدولي أن الحريق وقع داخل أحد المكاتب القريبة من قرية البضائع، مشيرة إلى أن سيارات الحماية المدنية والإسعاف تحركت على الفور إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه في وقت قياسي، مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة.

وأكدت المصادر أن الحادث لم يؤثر على حركة التشغيل بالمطار، حيث تستمر حركة الملاحة الجوية بصورة طبيعية، مع انتظام إقلاع وهبوط الرحلات وفق جداول التشغيل المعتمدة.