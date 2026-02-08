حريق منزل في حمص يتسبب في مقتل 5 أشخاص

توفي خمسة أشخاص وأصيب 10 آخرون، جراء حريق اندلع الليلة الماضية في أحد المنازل بحي الغوطة في مدينة حمص بوسط سورية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الأحد عن قائد عمليات حمص في الدفاع المدني عبيدة العثمان، قوله إن الحريق اندلع في منزل بالطابق الأول بسبب مدفأة تعمل بالمازوت، ما دفع صاحبة المنزل للفرار إلى الطابق العلوي، إلا أن الدخان الكثيف الذي وصل إلى الطوابق العلوية أدى لحدوث حالات اختناق بين الأهالي، وأسفر عن وقوع الوفيات والإصابات.

وأوضح العثمان أن عدد الوفيات بلغ خمس حالات، بينها ثلاث نساء ورجلان، في حين جرى علاج 10 مصابين في المكان بواسطة سيارات الإسعاف.