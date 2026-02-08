يائير نتنياهو اعتدى على والده وتم إبعاده قسراً إلى أميركا

كشف عامي درور الرئيس السابق لفريق الحراسة الخاصة برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تفاصيل جديدة لحادثة قال إنها تضمنت اعتداء منسوبا إلى نجل رئيس الوزراء يائير نتنياهو على والده.

وفي تصريحات لصحيفة معاريف الإسرائيلية، قال درور أن الواقعة انتهت بإبعاد يائير قسراً إلى الولايات المتحدة.

وأكد درور أن الحادثة «"اعتداء حقيقي»، استدعى تدخل عناصر الحراسة الخاصة لفض الاشتباك ومنع تفاقم الوضع داخل محيط رئيس الوزراء.

وأوضح أن قرار إبعاد يائير نتنياهو إلى ميامي جاء كإجراء فوري بعد الحادثة، معتبرا أن ما جرى لا يمكن فصله، بحسب تعبيره، عن سلوكيات عائلية «استثنائية وغير أخلاقية» تشمل أكثر من فرد داخل أسرة نتنياهو.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات السياسية والإعلامية الموجهة إلى عائلة رئيس وزراء إسرائيل، على خلفية أزمات داخلية وتوترات إقليمية متواصلة.