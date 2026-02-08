دماء على الشرفة وفدية بـ"البيتكوين".. لغز اختفاء والدة مذيعة NBC يُحير أميركا

ضجت الولايات المتحدة بقضية اختفاء غامضة بطلتها نانسي غاثري (84 عاماً)، والدة الإعلامية الشهيرة في شبكة «NBC» سافانا غاثري، في حادثة تحولت إلى قضية رأي عام وهزت الأوساط الإعلامية والسياسية.

آثار دماء ورسائل غامضة

بدأت خيوط المأساة عقب تغيب نانسي عن مراسم دينية اعتادت الالتزام بها، ليعثر المحققون لاحقاً على آثار دماء تعود لها على شرفة منزلها. وزاد المشهد تعقيداً تلقي محطات تلفزيونية رسائل فدية "مشفرة" تطالب بمبالغ من عملة "البيتكوين" الرقمية، وتتضمن تفاصيل دقيقة عن ملابس المفقودة، مما أثار مخاوف جدية حول مصيرها.

نداء إنساني ومكافأة ضخمة

وفي ظل الوضع الصحي الحرج للأم، أطلقت عائلتها نداءً مؤثراً يطالب الخاطفين بدليل واحد يثبت أنها لا تزال على قيد الحياة. ومن جانبه، دخل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على خط الأزمة بقوة، معلناً رصد مكافأة مالية تصل إلى 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للوصول إليها أو القبض على المتورطين.

تطورات التحقيق

وعلى الرغم من إعلان السلطات القبض على شخص بتهمة إرسال رسالة فدية "كاذبة"، إلا أن مصير نانسي لا يزال مجهولاً حتى الآن، في قضية أعادت للأذهان ملفات المفقودين الشائكة في أميركا، وسط ترقب إعلامي واسع لفك شفرة هذا الاختفاء المحير.