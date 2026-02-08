"نيويورك تايمز": البشرية مهددة بعد انتهاء آخر معاهدة نووية بين روسيا وأميركا

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على انتهاء معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، معتبرة أنها ليست مجرد حدث قانوني أو تقني عابر.

وأشارت إلى ذلك يشكل تهديداً للبشرية، مضيفةً أن عدم تجديد المعاهدة لحظة مفصلية تطوي صفحة استمرت أكثر من نصف قرن من محاولات كبح أخطر أدوات الدمار في التاريخ البشري.

واعتبرت الصحيفة أنه ومع انقضاء «نيو ستارت»، يجد العالم نفسه فجأة أمام واقع نووي جديد، بلا سقوف ولا ضوابط في زمن تتسارع فيه وتيرة سباقات التسلح وتتآكل فيه الثقة بين القوى الكبرى وحلفائها.

وأكدت أن النظام الدولي دخل مرحلة غير مسبوقة منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، مع انتهاء سريان المعاهدة، وهو آخر اتفاق رئيسي كان يفرض قيودا قانونية على حجم ونوعية أكبر ترسانتين نوويتين في العالم.

وقالت إنه بانتهاء سريان المعاهدة، لم تعد هناك أي ضوابط تنظم عدد الرؤوس النووية، في وقت يتسارع فيه سباق عالمي لتطوير أسلحة نووية أكثر تطورا وقدرة على اختراق الدفاعات.

وفيم كان طي صفحة «نيو ستارت» كان متوقعا، غير أن حرب أوكرانيا والتدهور الحاد في العلاقات بين واشنطن وموسكو حالا دون إطلاق مفاوضات جادة للتوصل إلى اتفاق بديل

وجاء انتهاء المعاهدة اليوم دون بديل، وسط تبادل اتهامات مباشر بين البلدين، إذ تقول موسكو إنها طلبت تمديد المعاهدة دون أن تتلقى ردا من واشنطن، مؤكدة -حسب الكرملين- انفتاحها على التفاوض، مع الاستعداد في الوقت نفسه لمواجهة أي سباق تسلح نووي جديد.

وفي يناير الماضي، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرضا روسيا لتمديد غير رسمي لمدة عام، ملمِّحا إلى ضرورة صياغة اتفاق جديد «أفضل»، يقوم على مفاوضات أوسع تشمل قوى نووية أخرى، وعلى رأسها الصين.