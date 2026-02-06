في بادرة دعم للحكومة المحلية...كندا وفرنسا تفتتحان قنصليتين في غرينلاند

في بادرة دعم قوية للحكومة المحلية، تفتتح كندا وفرنسا اليوم، قنصليتين في غرينلاند، الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، وذلك رغم سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة.

ومنذ بدء ولايته الرئاسية الثانية العام الماضي، يشدد ترامب على ضرورة أن تسيطر واشنطن على الجزيرة الاستراتيجية الغنية بالمعادن والواقعة في الدائرة القطبية الشمالية لأسباب أمنية.

وتراجع ترامب الشهر الماضي عن تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند بعد أن صرّح بأنه أبرم اتفاقاً "إطارياً" مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته لضمان نفوذ أميركي أكبر.

وتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند لمناقشة مخاوف واشنطن الأمنية في القطب الشمالي، لكن لم تُعلن تفاصيل عنه.

وبينما صرّحت الدنمارك وغرينلاند بأنهما تتشاركان مخاوف ترامب الأمنية، أكدتا أن السيادة والسلامة الإقليمية "خط أحمر".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن التخطيط لفتح قنصلية خلال زيارة إلى نوك في يونيو، عبر خلالها عن "تضامن" أوروبا مع غرينلاند وانتقد تطلعات ترامب.

بدورها أعلنت كندا في أواخر 2024 أنها ستفتتح قنصلية في غرينلاند لتعزيز التعاون.