نستله تسحب دفعات جديدة من حليب الرضع في فرنسا وبريطانيا

وسعت شركة نستله نطاق سحب حليب الرضع اليوم ‌الأربعاء، ليشمل دفعات من منتج (كيكوز) في فرنسا و(سما) في بريطانيا بعدما أدخل الاتحاد الأوروبي طرقاً جديدة لتحليل مستويات مادة السيريوليد السامة. وجاءت خطوة السحب رغم توقعات المحللين بعدم الحاجة إلى أي عمليات إضافية من جانب الشركة السويسرية.

وجرى اكتشاف السيريوليد، الذي يمكن أن يسبب الغثيان والقيء، في مكونات قدمها مورد في الصين لعدد من مصنعي حليب الرضع، من بينهم نستله ودانون ولاكتيل. وأدت هذه النتائج إلى سحب دفعات من المنتجات في عشرات البلدان وأثارت مخاوف بين الآباء.

وقالت نستله في بيان: "نظراً لتطور أسلوب التحليل الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي، ​ومع استمرار التزامنا بمعاييرنا الداخلية الصارمة بشأن السيريوليد في ​حليب الرضع، فإننا ​نسحب المزيد من دفعات المنتجات في بعض البلدان الأوروبية التي كانت بالفعل ضمن عملية ‌السحب الأولية".

ولم تكشف ‌نستله عدد البلدان المتأثرة بعمليات السحب لكنها قالت إنها لم تضف أي دول جديدة. وطالت عمليات السحب الأولية 60 دولة تقريباً، معظمها في أوروبا وآسيا والأميركتين.

وأظهرت رسالة ​اطلعت عليها ​رويترز، أن المفوضية الأوروبية طلبت الأسبوع الماضي من الدول الأعضاء تحليل مستويات السيريوليد في الحليب السائل بالإضافة إلى الحليب المجفف.

واكتشفت ‍نستله للمرة الأولى مستويات منخفضة من السيريوليد في عينات من منتجاتها في أواخر نوفمبر، لكنها لم تؤكد أن مزيج الزيت الذي يحتوي على زيت حمض الأراكيدونيك هو مصدر التلوث إلا في 24 ديسمبر.

ويفحص المحققون الفرنسيون الصلة المحتملة بين وفاة طفلين وحليب الرضع الملوث الذي جرى سحبه من الأسواق رغم تأكيد السلطات والشركة أنه لا يوجد دليل على ذلك حتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن نتائج التحقيق ستصدر خلال الأيام المقبلة.