الدولار يستقر وسط تقييم المستثمرين لنهج «المركزي» الأميركي بقيادة وارش

حافظ الدولار على مكاسبه، أمس، بينما أدى انهيار أسعار المعادن الثمينة إلى زعزعة الأسواق المالية، في حين يركز المستثمرون على تقييم النهج الذي قد يتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بقيادة كيفن وارش.

وظلت تحركات العملات معزولة إلى حدّ كبير عن انهيار السوق الأوسع نطاقاً، الذي نجم عن انخفاض حاد في أسعار الذهب والفضة، والذي امتد إلى أسواق الأسهم.

وعاد المتعاملون إلى التركيز على الين، بعد أن تحدثت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، مطلع الأسبوع، عن فوائد ضعف الين بخطاب انتخابي، في لهجة تتعارض مع مساعي وزارة المالية التي تعمل على وقف انخفاض العملة اليابانية.

وأثار اختيار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وارش رئيساً مقبلاً للبنك المركزي الأميركي موجة بيع للأصول التي تنطوي على مخاطر، وأدى إلى انخفاض المعادن النفيسة، الجمعة الماضية، في حين عوض الدولار خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي.

واستقر الدولار في المعاملات الآسيوية بعد الارتفاع، يوم الجمعة الماضي، عقب الإعلان عن اختيار الرئيس الجديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

ورجّح ​المحللون أن وارش أقل ميلاً للضغط من أجل خفض أسعار الفائدة بشكل ​سريع وشامل، مقارنة ببعض المرشحين الآخرين للمنصب، ​ومع ذلك، فإنه أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي من الرئيس الحالي جيروم باول.

وسجل مؤشر الدولار في أحدث قراءة ‌97.21، بعد ‌قفزة بلغت 1% يوم الجمعة، بينما ظل اليورو بعيداً عن مستوى 1.20 دولار، حيث استقر عند 1.1848 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.16% إلى 1.3664 دولار.

وقال المستشار الاقتصادي العالمي لشركة «بيمكو» النائب السابق لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، ريتشارد كلاريدا، إنه على ​الرغم من أن ​وارش سيرث اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي لاتزال منقسمة حول وتيرة التيسير النقدي القادم وحجمه، فإنه يعتقد أن وارش سيكون قادراً على إجراء تخفيضين لأسعار الفائدة هذا العام، وربما يُجري تخفيضاً ثالثاً أيضاً.

وأضاف كلاريدا: «بعد هذين التخفيضين أو الثلاثة في أسعار الفائدة، نعتقد أن وارش قد يكون أكثر حذراً، اعتماداً على توقعات التضخم».

ولاتزال أسعار توقعات السوق تشير إلى خفض البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام، مع احتمال عدم اتخاذ أي إجراء حتى يونيو المقبل، عندما يصبح وارش رئيساً ‍للبنك إذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وتراجعت العملة اليابانية قليلاً لتسجل 154.82 يناً للدولار، أمس، متأثرة بأسباب، منها قوة الدولار وتصريحات تاكايتشي في مطلع الأسبوع التي بدت متقبلة لضعف العملة، وانخفض الدولار الأسترالي 0.67% إلى 0.6916 دولار أميركي، وسيحدد بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيرفعها.

كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.37% إلى 0.5997 دولار أميركي.

