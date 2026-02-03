اليابان تعثر على معادن نادرة في عمق البحر

أعلنت اليابان، أمس، استخراج رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة من عمق 6000 متر، خلال مهمة استكشافية في البحر، في إطار سعيها إلى تقليل اعتمادها على بكين في استيراد المعادن الاستراتيجية.

وأكدت طوكيو أن هذه المحاولة هي الأولى في العالم بمجال استخراج عناصر أرضية نادرة من مياه بهذا العمق.

وقال المتحدث باسم الحكومة، كي ساتو: «سيتم تحليل التفاصيل، بما في ذلك الكمية الدقيقة للعناصر الأرضية النادرة الموجودة في العينة»، واصفاً الاكتشاف بأنه «إنجاز مهم».

واستُخرجت العينة من المياه المحيطة بجزيرة مينامي توريشيما النائية في المحيط الهادئ، التي تُعتبر غنية بالمعادن القيّمة.