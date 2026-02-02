تكريم وزيرة ألمانية بوسام «مناهضة الجدية المفرطة»

حصلت وزيرة البحث العلمي الألمانية، دوروتيه بير، خلال فعالية كرنفالية في مدينة آخن الألمانية، على وسام «مناهضة الجدية المفرطة»، واستغلت كلمتها للتعليق على الجدل الذي أثاره المستشار، فريدريش ميرتس، حول «صورة المدينة»، وطرحت السياسيّة، المنتمية إلى حزب المسيحي الاجتماعي البافاري، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة الدولة لشؤون الفضاء، سؤالاً على المسرح حول أي سياسي قد يكون مناسباً لرحلة إلى القمر، وخلال كلمتها، التي ألقتها بصيغة قصيدة، وصلت في مرحلة ما إلى ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي.