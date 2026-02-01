تعديل وزاري يشمل تعيين 7 وزراء جدد في الكويت

صدر اليوم مرسوم أميري في دولة الكويت، يحمل الرقم (11 لسنة 2026)، يقضي بإجراء تعديل وزاري على عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة الكويتية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي في عدد من القطاعات ذات الأهمية الحيوية.

وشمل التعديل الوزاري، في حكومة الشيخ احمد العبدالله الصباح، تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية، ويعقوب يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيراً للمالية، وأسامة خالد عبدالله بودي وزيرا للتجارة والصناعة، وريم غازي سعود الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، وطارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبد العزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الله صبيح عبدالله بوفتين وزيرا للإعلام والثقافة.

وعدل المرسوم تعيين عمر سعود عبدالعزيز العمر ليصبح وزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.