باشرت إسرائيل الأحد، إجراءات إعادة فتح معبر رفح جزئياً، بعد أشهر من سريان وقف إطلاق النار ومطالبة المنظمات الإنسانية بفتحه بدون عوائق لإيصال المساعدات إلى القطاع المدمّر والمحاصر.

ويأتي ذلك مع تواصل الخروقات لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر في القطاع، وآخرها غارات إسرائيلية السبت أسفرت عن مقتل 32 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وفق الدفاع المدني في غزة.

ومعبر رفح مع مصر هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة من دون المرور عبر الدولة العبرية، لكنه ظل مغلقاً منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه في مايو 2024. وهي أعادت فتحه جزئياً لفترة وجيزة مطلع عام 2025.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع، إنّه "تمّ اليوم فتح معبر رفح بشكل يسمح لمرور محدود للسكان فقط".

وأفاد مسؤول في وزارة الصحة في غزة، بأنّ حوالى 200 مريض ينتظرون السماح لهم بمغادرة القطاع بمجرد فتح المعبر.