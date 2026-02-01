الداخلية السورية تقبض على خليةً إرهابية متورطة في اعتداءات المِزّة ومطارها العسكري

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد، القبض على خليةً إرهابية متورطة في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المِزّة ومطارها العسكري بريف دمشق.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم :"نفّذت وحداتنا الأمنية في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، سلسلةً من العمليات الدقيقة والمحكمة، استهدفت خليةً إرهابية متورطة في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المِزّة ومطارها العسكري، وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها".

وأضافت أن "هذه العمليات جاءت عقب رصدٍ وتتبعٍ ميدانيَّين مستمرَّين لمناطق انطلاق الصواريخ في كلٍّ من منطقتي داريا وكفرسوسة، حيث أفضت الجهود الأمنية إلى تحديد هوية أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية ومراقبته بدقة، وصولاً إلى الكشف عن باقي أفراد الخلية".

وأشارت إلى أنه "على إثر ذلك، نُفِّذت عدة مداهمات أمنية، أُلقي القبض خلالها على جميع المتورطين، وضُبط عدد من الطائرات المسيّرة التي كانت مجهزة للاستخدام في أعمال إرهابية".

وأوضحت أن المقبوض عليهم "أقرّوا بتحضيرهم لتنفيذ اعتداءات جديدة باستخدام الطائرات المسيّرة، إلا أن إلقاء القبض عليهم أحبط مخططهم الإرهابي قبل تنفيذه" ، كاشفة عن مصادرة جميع المضبوطات وإحالة المقبوض عليهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة

وأكدت وزارة الداخلية أنها بكافة إداراتها ووحداتها، ستظل الدرع الحصين للوطن، وستواصل اجتثاث الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية أرواح المواطنين ومقدّرات الدولة.